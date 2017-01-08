Оперативная информация о ситуации на дорогах Украины из-за сложных погодных условий – данные на 8.00

Автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"На остальной территории Украины заторов на автодорогах не возникло. Людей которые получили обморожения во время пробок нет", сообщается на сайте ведомства в субботу сутра.

По информации ГСЧС, на данный момент введено ограничение движения транспорта в 5 областях (Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Днепропетровская).

Для обеспечения движения транспорта на автодорогах Украины привлечено 1617 ед. тех. и 2649 чел., из которых от Укравтодора - 1361 ед. тех. и 1752 чел. От ГСЧС Украины - 256 ед. тех. и 897 чел. личного состава.

Подразделениями ГСЧС Украины высвобождено из снежных заносов 925 автомобилей (за сутки 582), в которых находилось 2142 человека (за сутки 1475).

Остаются обесточенными 35 населенных пунктов в пяти областях, а именно: в Одесской - 24 населенных пунктов, Херсонской - 7, Николаевской - 2, Днепропетровской - 1 и Волынской - 1.

Всего развернуто 3820 пунктов обогрева, в том числе от ГСЧС Украины - 100. В них оказана помощь – 24,447 тыс. лицам, в том числе за сутки - 1713 нуждающимся.

В ведомстве заверили, что ситуация находится на контроле ГСЧС Украины.