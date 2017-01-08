Оперативная информация по ликвидации последствий сложных погодных условий в Одесской области – данные на 8.00

Автомобильные пробки на дорогах Одесской области, которые образовались из-за снежных заносов – ликвидированы; водители и пассажиры размещены в пригодных помещениях и обеспечены необходимым, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 8 января автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет. Автомобили и автобусы, попавшие в снежный затор на участке автодороги Кринички - Холмске Одесской области разблокированы. Водители и пассажиры размещены в местных детских садах и школах (в детском саду с.Кринички - 50 чел., в школе с.Кринички - 20 чел., в школе с.Холмское - 90 чел.)", следует из сообщения ведомства в воскресенье сутра.

Всего, по состоянию на 7.00 8 января ликвидировано 13 автомобильных заторов в 7 районах Одесской области, из которых высвобождено 262 автомобиля и 5 автобусов. Для этого были привлечены 319 единиц техники и 350 человек, из которых от ДСНС Украины 22 единиц техники и 50 человек личного состава.

Как сообщалось ранее, днем в субботу в Приморском районе Одессы возник прорыв трубы теплотрассы диаметром 300 мм. В результате без теплоснабжения остались 35 домов, 2 медицинских учреждения (военный госпиталь и областной туберкулезный диспансер). По состоянию на 07.00 8 января аварийно-восстановительные работы продолжаются. К ликвидации порыва привлечены 3 аварийные бригады.

Ситуация находится на контроле ГСЧС Украины.