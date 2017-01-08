События

08:37 08.01.2017

На Луганщине фискальной службой было обнаружено и изъято контрафакта табачных изделий на 6,2 млн грн.

В ходе спецоперации Государственной фискальной службы Украины в Луганской области были установлены и пресечены факты хранения и реализации контрафактных табачных изделий, сообщил первый заместитель ГФСУ Сергей Билан.

"В результате проведенных в Северодонецке и Беловодске пяти обысков было обнаружено и изъято более 230 тыс. пачек незаконно изготовленных сигарет, оклеенных поддельными марками акцизного налога. Общая сумма изъятых сигарет составляет 6,2 миллиона гривен", - написал С.Билан на своей странице в фейсбук в субботу.

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в складских помещениях одной из компаний, которая зарегистрирована в Киеве, хранятся и продаются табачные изделия без документов об их качестве и происхождении. По этому факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.

Табачные изделия переданы на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.

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