Подозреваемому в стрельбе в аэропорту Флориды грозит смертная казнь – СМИ

Прокуратура в США предъявила обвинение Эстебану Сантьяго, которого подозревают в убийстве пятерых человек в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, передает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

26-летний ветеран войны в Ираке обвиняется в насильственных действиях, повлекших смерть, и причинении телесных повреждений с применением огнестрельного оружия. Если Э.Сантьяго будет признан виновным, ему грозит смертная казнь. На допросе он заявил, что планировал бойню заранее, говорится в документах суда.

Перестрелка в зале выдачи багажа второго терминала аэропорта Форт-Лодердейл произошла в пятницу. В результате погибли пятеро и были ранены еще восемь человек. Стрелка арестовали на месте преступления.

По данным американских СМИ, подозреваемый Э.Сантьяго - бывший служащий Национальной гвардии США. Он отслужил шесть лет в Пуэрто-Рико и еще один год в Ираке.

Также, по информации СМИ США, в ноябре 2016 года Э.Сантьяго зашел в отделение ФБР в городе Анкоридж (штат Аляска) и заявил, что его разум контролируют агенты ЦРУ, которые заставляют его присоединиться к группировке "Исламское государство".