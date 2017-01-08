События

06:39 08.01.2017

За минувшие сутки режим тишины в зоне АТО нарушался 72 раза, шестеро военнослужащих получили ранение – штаб

На Рождество в зоне проведения антитеррористической операции возросло количество обстрелов со стороны боевиков по украинским позициям до 72 раз, сообщают в штабе.

При обстрелах "шестеро наших военнослужащих получили ранения", уточняют военные.

В штабе АТО уточняют, что на Мариупольском направлении с 122 мм артиллерии оккупанты вели огонь по Водяному, а из минометов различных калибров - по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке и Широкино.

На Луганском - из минометов различных калибров - по Троицкому и Новоалександровке. С гранатометов и стрелкового оружия по Лобачеву, Новоалександровке, Крымскому, Станице Луганской и Новозвановке.

На Донецком направлении - с 82 мм минометов и вооружения БМП оккупанты обстреливали Троицкое. А из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Майорское, Новолуганское и Луганское.

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