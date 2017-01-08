События

04:14 08.01.2017

В связи со значительным похолоданием, в Киеве увеличат отопление в домах горожан - власти

Из-за значительного похолодания, столичные коммунальщики должны увеличить температуру теплоснабжения в жилищах киевлян, в случае отказа последуют служебные проверки, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В связи с тем, что синоптики обещают в Киеве резкое снижение температуры воздуха, предприятия теплоснабжения столицы должны увеличить температуру теплоносителя и обеспечить надлежащую температуру отопления в домах", - следует из заявления заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева на сайте мэрии в четверг.

По его словам, температура воздуха в жилищах киевлян не должна быть ниже 18 градусов тепла. Жилищные организации должны постоянно контролировать состояния домов и оперативно исправлять возможные технические неполадки, которые влияют на качество отопления. В случае отказа коммунальщиков увеличить температуру в домах, П.Пантелеев пообещал проводить служебные проверки с дальнейшими выводами и кадровыми решениями.

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