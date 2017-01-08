В Запорожье на Рождество водили вертепы, пели колядки и провели казацкий бой "лава на лаву"

Запорожцы отпраздновали Рождество детским фестивалем колядок и казацким боем "лава на лаву".

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в субботу на центральной площади Запорожья сотни запорожцев приняли участие в праздновании "Казацкого Рождества", подготовленного Всеукраинской федерацией "Спас".

Юные воспитанники казацкой школы "Спас" водили по площади рождественские вертепы и пели колядки "с пожеланиями землякам добра на весь год, а также напоминанием, что добро всегда побеждает зло".

Взрослые участники праздника провели традиционный казацкий бой "лава на лаву", где радостно наминали друг другу бока, после чего братались.

Как рассказал агентству атаман Войска "Запорозька Сич" Константин Рыжов, издавна бой "лава" на Рождество имел для казаков особый смысл – "в таком бою они набирались силы духа и тела на весь год".

"В старину не зря говорили – "Казак гуляет – силы прибавляет". Даже отдыхая, празднуя, казаки тренировались, готовились к будущим битвам. Так закалялись степные рыцари, чтобы держать себя в тонусе и достойно встретить врага" - отметил К.Рыжов.

В нынешней рождественской "лаве" приняли участие не только казаки школы "Спас", но и все желающие запорожцы.

Гостей праздника казаки угощали традиционным казацким кулешом и горячим чаем.

Казацкое Рождество завершилось совместным молебном за мир в Украине, проведенным священниками разных религиозных конфессий.