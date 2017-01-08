В воскресенье днем в Киеве ожидается осложнение погодных условий - КГГА

В воскресенье в столице ожидается осложнение погодных условий – снегопады, метели и порывы ветра 15-20 м/с, проинформировали в Киевской городской государственной администрации.

"8 января в столице ожидается осложнение погодных условий: снегопады, метели, порывы ветра 15-20 м/с. Днем 8 января сильные снегопады, снежные заносы, на дорогах гололедица. Прирост снега составит 10-15 см", – сообщили на официальном сайте столичной мэрии.

Кроме того, по информации синоптиков, в эти дни сохранится холодная погода с температурой ночью 15-19 С°, днем 8 января 11-13 С° мороза.

Также городские власти призывают водителей для избегания опасности, связанной с природными явлениями, по возможности не пользоваться собственным автотранспортом в период непогоды.