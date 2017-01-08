События

00:10 08.01.2017

Госсекретарь США раскритиковал Трампа за использование сети Twitter - СМИ

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что не считает страницу избранного президента Дональда Трампа в сети микроблогов Twitter хорошим способом коммуникации по международным политическим вопросам, сообщает Радио Свобода со ссылкой на телеканал ABC News.

"Я не делаю заявления о международной политики в Twitter. Не думаю, что 140 символов позволяют вам адекватно справляться со сложными выборами, к которым мы прибегаем", - сказал Керри, отвечая на вопрос относительно заявлений избранного президента Трампа по таким международным темам, как Россия или Тайвань.

Госсекретарь выразил надежду, что власти США выберут другой тип коммуникации. "Однако это зависит от новой администрации", - подытожил Керри.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал сомневающихся в пользе развития отношений с Россией. "Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Только невежды или глупцы считают, что это плохо. У нас и так достаточно проблем во всем мире, чтобы зарабатывать себе ещё одну", - написал избранный президент у себя в микроблоге в "Твиттере".

ВАЖНОЕ

В Украине из-за снега ограничено движение автотранспорта в центральных и южных областях

В Одесской области спасатели продолжают ликвидацию последствий сложных погодных условий - данные на 21.00

Печерский суд столицы постановил задержать Януковича и Захарченко по обвинению в похищении Драбинко - СМИ

Из-за непогоды в Одесской области в ночь на воскресенье запретили движение автотранспорта

В Одесской области спасатели продолжают ликвидацию последствий сложных погодных условий - данные на 19.00

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп назвал глупцами тех, кто выступает против хороших отношений с Россией

Железнодорожное сообщение между Бельгией и Люксембургом прервано из-за холодов

Герой АТО погиб, защищая женщину от стаи разъяренных овчарок

В Одесской области закрыты все дороги общего пользования, кроме трассы Киев – Одесса

На Полтавщине с помощью спецтехники освободили из сугробов грузовые авто

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА