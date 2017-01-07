События

22:56 07.01.2017

В Украине из-за снега ограничено движение автотранспорта в центральных и южных областях

В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях из-за непогоды ограничено движение для всех категорий транспортных средств, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По Одесской области "с 18.00 7 января ограничено движение на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения области (дороги Киев - Одесса где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств)", следует из сообщения на сайте ведомства

В Днепропетровской области ограничено движение для всех категорий транспортных средств на участке дороги М-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье; в Кировоградской и Николаевской областях – на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения. На Херсонщине ограничено движение грузовиков на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью в г.Херсон).

По информации Мининфраструктуры Украины железнодорожные вокзалы и аэропорты страны работают в обычном режиме.

Также сообщается, что в субботу из-за непогоды обесточен 31 населенный пункт в четырех областях, а именно: Одесской - 22 н.п., Херсонской - 1 н.п., Николаевской - 7 н.п., Волынской - 1 н.п . К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

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