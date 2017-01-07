В Одесской области спасатели продолжают ликвидацию последствий сложных погодных условий - данные на 21.00

В Одесской области продолжают ликвидировать заторы, которые образовались из-за сложных погодных условий. Спасатели помогают пассажирам застрявшего транспорта, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"7 января остаются автомобильные пробки в Одесской области вблизи с.Степное Раздельнянского района (до 20 автомобилей), с.Роскошное Белгород-Днестровского района (до 40 автомобилей), с.Семеновка Белгород-Днестровского района (3 пассажирских автобуса из Молдовы)", - следует из сообщения на сайте ГСЧС состоянием на 21.00 в субботу.

Также сообщается, что автомобили и автобусы, которые находились в пробке на участке Кринички - Холмске деблокированы, их водители и пассажиры были размещены в детском саду и школе с.Колодца - 70 чел., а также в школе с.Холмское - 90 чел. В пункт обогрева на базе школы в с.Холмске в 20.20 прибыла колонна автотехники в составе 3-х автомобилей КрАЗ (Пограничной службы Украины), передвижного пункта обогрева на базе ГАЗ-66 с полевой кухней (ГУ ГСЧС Украины в Одесской области) и автомобиля ГАЗ-66 (облэнерго) и доставлены продукты питания из расчета на 200 лиц, теплые вещи и ГСМ для автотранспорта.

Всего к ликвидации заторов на территории Одесской области привлечено 329 ед. тех. и 400 чел., из которых от ГСЧС – 32 ед. тех. и 100 чел. личного состава. Людей, которые получили обморожения во время пробок, нет.

Ранее сообщалось, что одесские спасатели ликвидировали заторы: вблизи с.Еремеевка и с.Раздельное Раздельнянского района высвобождено 20 автомобилей; вблизи с.Шевченково и с.Красный Яр Килийского района высвобождено 5 автомобилей; вблизи с.Спасское Татарбунарского района высвобождено 20 автомобилей; вблизи с.Роскошное Б-Днестровского р-на высвобождено 30 автомобилей и между населенными пунктами Шевченково и Мирное Килийского района высвобождено 10 автомобилей.

В ГСЧС сообщили, что на остальной территории Украины заторов на автодорогах не возникло, а обеспечение проезда и расчистки автодорог привлечены 1,429 тыс. ед. тех. и 1,921 тыс. чел., из которых от Укравтодора задействованы 1,254 тыс. ед. техники и 1,460 тыс.чел. От ГСЧС – 109 ед. тех. и 360 чел. личного состава. Подразделениями ДСНС извлечен из обочин и кюветов на дорогу 469 автомобилей (за сутки 126), в которых находилось 1,029 тыс. человек (за сутки – 362).