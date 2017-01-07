Печерский суд столицы постановил задержать Януковича и Захарченка по обвинению в похищении Драбинко - СМИ

Печерский суд Киева в начале нового года дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко в "церковном деле", об этом сообщают в интернет-издании Украинская Правда (УП).

"Суд 3 января по ходатайству следователя Генпрокуратуры позволил задержать Януковича, принял аналогичное решение по Захарченко, а также дал разрешение на задержание Валерия Ковша - бывшего начальника киевской милиции", - сообщается на сайте УП в субботу вечером.

"Подозреваемые скрываются от следствия и суда. Чтобы избежать уничтожения доказательств и воздействия на потерпевших, свидетелей и экспертов, следователь считает, что подозреваемых нужно задержать и привести в суд для назначения им меры пресечения в виде содержания под стражей", – цитируют заявления следователя ГПУ интернет-издание.

Бывшие украинские политики Захарченко, Янукович и Коряк подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко - личного помощника ныне покойного Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Следователи считают, что Янукович и его окружение давили на покойного митрополита, чтобы заставить отречься от престола.

Подозреваемым по "церковному делу" является также народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. "Еще двое подозреваемых - командир и заместитель СССМ "Грифон" ГУМВД Украины в. Киеве. Информации о разрешении на задержание остальных фигурантов пока нет", - сообщается на сайте УП.