Герой АТО погиб, защищая женщину от стаи разъяренных овчарок

В субботу сутра на Киевщине произошло нападение своры собак на мужчину и женщину. От укусов собак мужчина погиб.

"Сегодня около 6:00 утра в селе Кучаков Бориспольского района на территории садового кооператива на мужчину и женщину, которые шли на электричку, напали 4 восточно-европейские овчарки. 40 летний Владимир Томилин, участник АТО, ценой собственной жизни защитил женщину, закрыв ее от собак, и заставив спасаться бегством", следует из сообщения пресс-службы Киевской областной государственной администрации на официальном сайте.

Согласно информации пресс-службы, на крики мужчины один из соседей выбежал и подстрелил одну из собак, тем самым прогнав других. Разъяренные жители села пытались совершить самосуд над 60-летним хозяином собак, который постоянно игнорировал просьбы односельчан обезопасить их от опасных животных.

Человеком, который погиб, был участник АТО третьей волны мобилизации – Владимир Томилин проживающий в Киеве. В с.Кучаков он приезжал на Рождество к матери, которая проживает в этом селе.

Полиция квалифицировала дело как нечаянная покушение на убийство.

Председатель КОГА Александр Горган взял данное дело под личный контроль.