В Одесской области спасатели продолжают ликвидацию последствий сложных погодных условий - данные на 19.00

Одесская область остается наиболее проблемной по количеству заторов из-за сложных погодных условий. Спасатели продолжают ликвидировать автомобильные заторы и помогать пассажирам.

"7 января остается автомобильный затор возле с.Степное Раздельнянского района (до 50 автомобилей), с.Розкишне Белгород-Днестровского района (до 40 автомобилей). Пассажиры трех автобусов и автомобилей, которые были в пробке с.Кирнички Измаильского района размещены в детском саду с.Колодца - 50 чел., в школе с.Колодца - 20 чел., в школе с.Холмске - 90 чел.)", - следует из сообщения на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям состоянием на 19.00 в субботу.

Одесские спасатели сообщили, что уже ликвидированы заторы: вблизи с.Еремеевка и с.Раздельное Раздельнянского района высвобождено 20 автомобилей; вблизи с.Шевченково и с.Красный Яр Килийского района высвобождено 5 автомобилей; вблизи с.Спасское Татарбунарского района высвобождено 20 автомобилей; вблизи с.Роскошное Б-Днестровского р-на высвобождено 30 автомобилей и между населенными пунктами Шевченково и Мирное Килийского района высвобождено 10 автомобилей.

Всего к ликвидации заторов на территории Одесской области привлечено 321 ед. тех. и 371 чел., из которых от ГСЧС 24 ед. тех. и 71 чел.