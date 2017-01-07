В Одесской области закрыты все дороги общего пользования, кроме трассы Киев – Одесса

Все дороги общего пользования Одесской области, кроме трассы М-05 Киев – Одессы закрыты для движения автотранспорта.

Как сообщила пресс-служба Одесской обладминистрации, запрет действует до 9 утра 8 января.

Сотрудник пресс-службы ОГА Юрий Жаров пояснил корреспонденту "Интерфакс-Украина", что движение перекрыто для того, чтобы дорожные службы успели почистить магистрали.

Как сообщалось, на территории Одесской области - сильная метель, снежные заносы, скорость ветра 19-24 м/с, местами порывы до 25-27 м/с, видимость 100-500 м, температура воздуха ночью -14-19, днем -10-15.