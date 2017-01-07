На Полтавщине с помощью спецтехники освободили из сугробов грузовые авто

На Рождество, на участке автодороги сообщением Кременчк-Александрия возле села Каменные Потоки Кременчугского района Полтавской области, спасатели оказали помощь водителям грузовых автомобилей, которые не могли самостоятельно подняться на подъем из-за значительной гололеда и сугробов.

"На место происшествия выехали бойцы 15-й Государственной пожарно-спасательной части г.Кременчуга. Спасатели с помощью спецтехники отбуксировали 12 автомобилей, в которых находилось 15 человек и освободили проезд другим автомобилям", - следует из сообщения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области на фейсбук в субботу.