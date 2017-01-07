В субботу трое военнослужащих ВСУ получили ранения в зоне АТО

Состоянием на 18.00 в субботу в зоне проведения антитеррористической операции боевики 32 раза открывали огонь по всем направлениям. Нападение боевиков под Авдеевкой отбито.

"Трое украинских военнослужащих получили ранения", - следует из сообщения пресс-центра штаба АТО в фейсбук в субботу вечером.

На Мариупольском направлении с 122 мм артиллерии оккупанты вели огонь по Водяному, а из минометов - по Павлополю и Талаковке. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке и Широкино.

На Луганском - из минометов различных калибров - по Троицкому. С гранатометов и стрелкового оружия по Новоалександровке и Новозвановке.

На Донецком направлении - с 82 мм минометов и вооружения БМП оккупанты обстреливали Троицкое. А из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку и Луганское. В Районе Авдеевки произошло боестолкновение. Нападение отбито, боевики отступили.