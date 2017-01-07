В Одесской области без электроэнергии остаются 28 населенных пунктов, движение по ряду дорог региона запрещено

В Одесской области без электроэнергии остаются 28 населенных пунктов в 14 районах, сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации (ОГА).

При этом в ОГА также сообщили, что по-прежнему действует запрет движение автотранспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-15 "Одесса-Рени", автомобильных дорогах общего пользования Арцизского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Измаильского, Ренийского, Саратского, Тарутинского, Татарбунарского районов Одесской области.

Над расчисткой дорог в области работает 297 единиц техники. Развернуто 47 пунктов обогрева (42 - стационарных, 5 - мобильных).

Как сообщалось, на территории Одесской области сейчас сильная метель, снежные заносы, скорость ветра 19-24 м/с, местами порывы до 25-27 м/с, видимость 100-500 м, температура воздуха ночью -14-19, днем -10-15.