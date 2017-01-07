События

15:41 07.01.2017

Багдад и Анкара договорились о выводе турецких военных из Ирака

Премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил в субботу, что его стране и Турции удалось урегулировать вопрос о выводе турецкого контингента с иракской территории из лагеря недалеко от города Башик, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

Издание, которое ссылается на телевидение Ирака, подробности соглашения не сообщает.

Заявлению иракского премьера предшествовала его встреча с турецким коллегой Бинали Йылдырымом в Багдаде.

Присутствие турецких военных в районе Башика ранее стало причиной роста напряженности в отношениях между Ираком и Турцией. В турецком руководстве заявляли, что турецкие военные находятся в этом лагере для защиты Турции от терроризма и тренировки местных бойцов для борьбы с террористами.

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http://tvgid.ua/serial/95828/gadalka-kurinyj-bog/
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