В заторе вблизи с. Кирнички Одесской области находятся более 30 автомобилей, военные и спасатели пробиваются на помощь

Государственная служба по ЧС сообщает о заторе вблизи села Кирнички Измаильского района Одесской области на автодороге государственного значения М-15 "Одесса-Рени".

По их информации, в снежном заторе оказались около 75 транспортных средств и около 70 человек (40 человек разместились в детском саду с.Кирнички, еще 20 человек на АЗС, сообщила пресс-служба ГСЧС на своей странице в соцсети Фейсбук.

В свою очередь заместитель председателя Одесского облсовета Юрий Димчогло сообщил на своей странице в Фейсбук, люди застряли на трассе Одесса - Рени (М15) на отрезке Новоселовка (Килийский район) - Холмское (Арцизский район) - Кирнички (Измаильский район) .

"С трех сторон идет усиленная работа, и, как обещает штаб ЧС, ко всем людям и транспорту будет обеспечен проход ближайшие 2 - 3 часа", - написал он, отметив, что это данные на 12.00.

При этом замглавы облсовета призвал жителей области не выезжать ближайшие два дня из населенных пунктов т.к. к вечеру субботы ожидается вторая волна снегопада.

Точных официальных данных о количестве застрявших в снегах на юге Одесской области нет. По данным источников агентства в разных ведомствах, количество застрявших колеблется от 20 до 50 человек.

Утром в субботу Главное управление ГСЧС сообщило, что спасатели ликвидировали заторы транспортных средств, которые образовались в Татарбунарском (около 20 автомобилей), Измаильском (около 30 автомобилей), Белгород-Днестровском (30 автомобилей), Килийском (15 автомобилей) и Раздельнянском районах области. Силами подразделений ГСЧС и службы автодорог заторы ликвидированы в Татарбунарском, Белгород-Днестровском и Килийском районах Одесской области.

"Всего из снежных заносов изъяты 184 автомобиля, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи, который направлялся на вызов, спасены 554 человека, из них 80 детей", - говорилось в сообщении.

На территории Одесской области сейчас сильная метель, снежные заносы, скорость ветра 19-24 м/с, местами порывы до 25-27 м/с, видимость 100-500 м, температура воздуха ночью -14-19, днем -10-15.