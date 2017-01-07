Двое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

Двое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов со стороны боевиков в районе н.п. Новотошковское (Луганская обл.) за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, но двое военных Вооруженных сил получили ранения в результате гранатометных обстрелов позиций со стороны врага вблизи Новотошковского", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

Накануне вечером о ранении двух военных возле Новотошковского сообщал пресс-центр штаба АТО.

По данным А.Мотузяника, на Луганском направлении боевики проявляли максимальную активность вблизи Крымского, начав обстрелы после захода солнца и стреляя почти два часа. Тяжелого вооружения противник не применял.

В обед боевики на протяжении часа обстреливал из автоматических станковых гранатометов силы АТО в районе Новотошковского на Бахмутский трассе.

Враг также нарушал перемирие в Станице Луганской и в соседних с Попасной селах Новоалександровка и Новозвановка. Использование тяжелого вооружения противником на этих рубежах не зафиксировано.

Всего за сутки на Луганском направлении произошло 9 обстрелов со стороны противника.

На Донецком направлении, по словам спикера Минобороны, накануне произошло 6 вражеских обстрелов, традиционно по Луганскому, в Авдеевской промзоне и на подступах к Донецкому аэропорту. Тяжелое вооружение боевики использовали лишь один раз, выпустив 3 мины в сторону сил АТО на Светлодарской дуге.

На Мариупольском направлении вражеских обстрелов больше всего, они приходятся на приморские рубежи – участок фронта от Павлополя до Широкино.

В Марьинке боевики осуществили две краткосрочные вооруженные провокации. А на южных рубежах враг 25 раз обстрелял украинские позиции. При этом боевики использовали весь спектр имеющегося вооружения, за исключением реактивной артиллерии и танков. По подсчетам Генштаба, по украинским позициям на этом участке фронта было выпущено 50 минометных мин и 25 артснарядов. Мощные обстрелы из тяжелого вооружения произошли в Водяном и Широкино.