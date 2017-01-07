События

12:47 07.01.2017

Население временно оккупированной части Донбасса негодует из-за долгов по зарплатам, пенсиям и некачественных продуктов питания из РФ

Главное управление разведки Министерства обороны подчеркивает, что население временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей всё больше недовольно "властью" из-за долгов по выплате зарплат и пенсий, некачественных продуктов питания в составе "гуманитарной помощи" из России и бесчинств "правоохранительных органов" "ДНР/ЛНР".

Как говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке в субботу, среди местного населения неподконтрольной Украине части Донбасса наблюдается рост протестных настроений и недовольства действиями оккупационной "власти" в первую очередь из-за систематической задолженности выплаты заработной платы и пенсий. "Большинство населения самопровозглашенных "республик" из-за отсутствия даже минимальных средств не имеет возможности на должном уровне отпраздновать новогодние и рождественские праздники", - констатирует украинская разведка.

Кроме того, местные жители недовольны низким качеством продуктов питания, которые поступают в так называемых российских "гумконвоях". "Постоянно фиксируется завоз низкокачественных, третьесортных товаров, в т.ч. мясной продукции и алкогольных напитков, которые не пользуются спросом даже в России и являются условно пригодными для потребления", - подчеркивает ГУР.

Негодование населения вызывает также произвол сотрудников "правоохранительных органов" "ДНР/ЛНР", которые под предлогом борьбы с "агентурой спецслужб Украины" прибегают к необоснованным арестам, ограблениям, пыткам и истязаниям, преследуя собственные интересы и стремясь обогатиться за счет местных жителей, особенно предпринимателей.

ГУР проинформировал также о том, что 6 января на станцию "Ровеньки" (Луганская обл.) из РФ прибыли 5 цистерн с топливно-горючими материалами (около 250 тонн).

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