Синоптики прогнозируют снежную, холодную погоду в ближайшие дни в Украине

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять преимущественно холодная, снежная и ветреная воздушная масса.

В Украине, кроме крайних запада и востока сложные погодные условия: снег, местами сильные снегопады, метели, в Приазовье днём мокрый снег с дождём, в восточной части местами гололеды.

На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ночью 14-19°, в западных, Житомирской и Винницкой областях местами 20-25° мороза, днём 8-13° мороза, в Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях ночью 7-12°, днём 1-6° мороза, на остальной территории ночью 1-6° мороза, днём около 0°.

В Киеве в воскресенье сложные погодные условия: сильные снегопады, метели. Температура воздуха ночью 16-18°, днём около 10° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 08 января самая высокая температура днём была +7,1 в 1998г., самая низкая ночью -26,6 в 1935г.

В понедельник небольшой снег, на юге Левобережья и центральных областях преимущественно умеренный.

На дорогах страны гололедица.

Ветер северо-восточный и восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха на Правобережье ночью 10-15°, на западе и в Одесской области до 19º; на остальной территории 5-10° мороза; днём на западе 7-12°, на остальной территории 4-9° мороза.

В Киеве в понедельник небольшой снег. Температура воздуха ночью 11-13°, днём 6-8° мороза.