События

12:04 07.01.2017

"Киевавтодор" призывает водителей воздержаться от поездок на собственном авто

"Киевавтодор" настоятельно просит водителей воздержаться от поездок на собственном автомобиле до тех пор, пока будет продолжаться интенсивная уборка и обработка улиц реагентами.

Как сообщила пресс-служба столичной городской государственной администрации, для уборки последствий снегопада в Киеве задействовано более 500 единиц техники.

Коммунальщики отмечают, что сильный мороз снижает эффективность реагентов, в частности соли. Это значительно усложняет очистку дорог. В связи с этим коммунальщики обращаются к владельцам автомобилей с просьбой воздержаться от поездок по городу пока будет продолжаться интенсивная уборка и обработка улиц, и трафик не станет максимально безопасным.

"Общественный транспорт будет курсировать в обычном для киевлян режиме", - заверили власти.

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