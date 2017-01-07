"Киевавтодор" призывает водителей воздержаться от поездок на собственном авто

"Киевавтодор" настоятельно просит водителей воздержаться от поездок на собственном автомобиле до тех пор, пока будет продолжаться интенсивная уборка и обработка улиц реагентами.

Как сообщила пресс-служба столичной городской государственной администрации, для уборки последствий снегопада в Киеве задействовано более 500 единиц техники.

Коммунальщики отмечают, что сильный мороз снижает эффективность реагентов, в частности соли. Это значительно усложняет очистку дорог. В связи с этим коммунальщики обращаются к владельцам автомобилей с просьбой воздержаться от поездок по городу пока будет продолжаться интенсивная уборка и обработка улиц, и трафик не станет максимально безопасным.

"Общественный транспорт будет курсировать в обычном для киевлян режиме", - заверили власти.