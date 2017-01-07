События

11:33 07.01.2017

Дороги государственного и областного значения в Запорожской области работают без перебоев

Трассы государственного и областного значения в Запорожской области работают бесперебойно, но на некоторых участках дорог образовалась гололедица, сообщает Главное управление ГСЧС в области.

"В настоящее время ситуация в области стабильна, трассы государственного и областного значения функционируют бесперебойно, но из-за дождя и сильного ветра на некоторых участках дорог образовалась гололедица", - говорится в сообщении.

На автодороге между улицей Опытная станция и трассой "Харьков – Симферополь" в Коммунарском районе Запорожье возникли осложнения: из-за гололеда на подъеме в ловушке оказалось 4 грузовых и 20 легковых автомобилей. Спасатели с помощью тягача и буксировочного троса освободили транспортные средства, никто не пострадал.

С начала непогоды подразделения ГСЧС 9 раз оказывали помощь водителям автомобилей в Запорожье, Ореховском, Запорожском, Веселовском и Приазовском районах.

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