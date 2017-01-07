События

11:15 07.01.2017

Военнослужащие помогают ликвидировать последствия непогоды на Закарпатье

Военнослужащие 128-й отдельной горно-пехотной бригады привлечены к ликвидации последствий непогоды на Закарпатье, сообщил сайт Министерства обороны Украины.

Кроме того, в центре города Васильков Киевской области в связи с ухудшением погодных условий и значительным снижением температуры воздуха, военнослужащие местного гарнизона в сотрудничестве с городскими властями и соответствующими силовыми структурами развернули и обеспечивают работу временного пункта обогрева с круглосуточным дежурством и питанием.

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