Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого Румынией за создание преступной группировки

Пограничники Черновицкого отряда накануне задержали в пункте пропуска "Мамалыга" гражданина Молдовы, разыскиваемого правоохранителями Румынии.

Как сообщает в субботу пресс-служба Госпогранслужбы, во время проверки документов на гражданина, прибывшего в Украину, сработала база данных Интерпола. Согласно учету Генерального секретариата Интерпола, этот гражданин, 1986 года рождения, числился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Румынию. Его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество против государства и создание преступной группировки.

О нарушителе проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Гражданина Молдовы передали сотрудникам Национальной полиции.