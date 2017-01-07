События

10:46 07.01.2017

В Николаевской области отменено ограничение движения на автодорогах для легковых и пассажирских транспортных средств

Служба автомобильных дорог в Николаевской области сообщает, что с учетом прекращения осадков, по результатам работы по обеспечению проезда автомобильными дорогами, с 9.00 субботы отменяется временное ограничение движения на автодорогах общего пользования государственного и местного значения для проезда легковых автомобилей и транспортных средств для пассажирских перевозок.

В то же время, подчеркивает Служба автодорог в Николаевской области, ограничение движения грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования продолжено.

"Учитывая вероятность ухудшения погодных условий, Служба автомобильных дорог предупреждает о возможности возобновления временного ограничения движения для проезда всех категорий транспортных средств", - указано в сообщении.

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