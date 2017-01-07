События

10:38 07.01.2017

В Одесской области из снежной ловушки спасатели освободили около 190 авто, обесточены почти 30 населенных пунктов

Подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и службы автомобильных дорог ликвидировали заторы транспортных средств на территории нескольких районов Одесской области, сообщает Главное управление ГСЧС в области.

По информации ГУ ГСЧС, заторы транспортных средств образовались в Татарбунарском (около 20 автомобилей), Измаильском (около 30 автомобилей), Белгород-Днестровском (30 автомобилей), Килийском (15 автомобилей) и Раздельнянском районах области. Силами подразделений ГСЧС и службы автодорог заторы ликвидированы в Татарбунарском, Белгород-Днестровском и Килийском районах.

"Всего из снежных заносов изъяты 184 автомобиля, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи, который направлялся на вызов, спасены 554 человека, из них 80 детей", - говорится в сообщении.

На территории Одессы работает 70 единиц техники коммунальных служб и задействованы 74 работника.

Системы жизнеобеспечения, медицинские учреждения и учреждения социальной защиты работают в штатном режиме.

На территории Одесской области развернуто 47 пунктов обогрева, в том числе 5 мобильных пунктов обогрева от ГУ ГСЧС. С начала осложнения погодных условий в мобильных пунктах обогрева побывали 123 человека.

По информации ПАО "Одессаоблэнерго", обесточены 28 населенных пунктов в Белгородском, Измаильском, Килийском, Ренийском. Саратском, Татарбунарском, Ширяевском. Белгород-Днестровском, Беляевском и Лиманском районах.

Ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий продолжается, подчеркнули в областной ГСЧС.

На территории Одесской области сейчас сильная метель, снежные заносы, скорость ветра 19-24 м/с, местами порывы до 25-27 м/с, видимость 100-500 м, температура воздуха ночью -14-19, днем -10-15.

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