События

10:17 07.01.2017

Силы АТО в рождественскую ночь отбили нападение диверсантов возле Авдеевки

Боевое столкновение вблизи Авдеевки (Донецкая обл.) произошло после полуночи между противником и военнослужащими Вооруженных сил Украины, сообщается на сайте Министерства обороны.

"Диверсионная группа противника численностью до десяти человек подошла к нашим позициям на расстояние сто метров, после чего открыла огонь. Благодаря слаженным действиям военнослужащих ВС Украины нападение было отбито, враг отступил", - говорится в сообщении.

Во время боестолкновения, длившегося около получаса, с украинской стороны потерь нет, потери противника уточняются.

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