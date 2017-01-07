Силы АТО в рождественскую ночь отбили нападение диверсантов возле Авдеевки

Боевое столкновение вблизи Авдеевки (Донецкая обл.) произошло после полуночи между противником и военнослужащими Вооруженных сил Украины, сообщается на сайте Министерства обороны.

"Диверсионная группа противника численностью до десяти человек подошла к нашим позициям на расстояние сто метров, после чего открыла огонь. Благодаря слаженным действиям военнослужащих ВС Украины нападение было отбито, враг отступил", - говорится в сообщении.

Во время боестолкновения, длившегося около получаса, с украинской стороны потерь нет, потери противника уточняются.