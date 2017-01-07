События

10:10 07.01.2017

В 6 областях Украины на автодорогах ограничено движение транспортных средств

Ограничение движения транспортных средств с 6 января введено на автодорогах в шести областях Украины, напоминает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, ограничение движения действует в Одесской (для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения в Арцизском, Белгород-Днестровском, Болградском, Килийском, Измаильском, Ренийском, Саратском, Тарутинском и Татарбунарском районах), Николаевской (для всех категорий т.с. на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения) и Херсонской областях (для грузовых, большегрузных и крупногабаритных т. с. на автодорогах общего пользования М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог), участок между Николаевом и Херсоном).

Кроме того, движение транспортных средств с 6 января ограничено в Днепропетровской (для всех категорий т. с. на участках дорог: Н-11 Днепропетровск-Николаев; Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье; Р-74 Пятихатки - Кривой Рог - Широкое; М-04 Знаменка - Луганск – Изварино; Н-08 Борисполь - Днепропетровск – Запорожье), Кировоградской (для всех категорий т. с. на дорогах общего пользования по области) и Черкасской областях (для всех категорий т. с. на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения по области).

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины работают 503 единицы техники и 740 человек.

По информации управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, на территории области в направлении Закарпатской области (Вишковский и Яблунецкий перевалы) обеспечен проезд транспортных средств. По данным Укравтодора, дороги находятся в проезжему состоянии.

В ГСЧС также напомнили, что с 6 по 7 января из-за непогоды и последующего срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточен 71 населенный пункт в семи областях (Одесской, Львовской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Киевской и Черкасской).

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