События

09:41 07.01.2017

Савченко намерена в скором времени обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести

Народный депутат Украины Надежда Савченко планирует в ближайшее время обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.

"Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по результатам встречи в Минске, а также собранные мной с момента моего освобождения из российского плена, я обнародую в ближайшее время", - написала Н.Савченко на своей странице в "Фейсбуке".

Как сообщалось, Н.Савченко подтвердила, что 7 декабря 2016 года находилась в Минске и встречалась с представителями РФ и лидерами "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. По ее словам, основной целью встречи была необходимость решения вопроса обмена пленными.

Такая встреча вызвала неоднозначную реакцию в Украине, в частности, обвинения Н.Савченко в предательстве Украины в интересах Кремля.

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