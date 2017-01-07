Более 10 млн долга уплачено коммунальному предприятию за водоснабжение на неподконтрольную правительству Украины территорию Луганской области

Впервые задействовано механизм оплаты долга за водоснабжение населению Украины, проживающего в отдельных районах Луганской области, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"6 января 2017 Коммунальному предприятию "Попаснянский районный водоканал" было уплачено часть долга в сумме 10,5 млн гривен за водоснабжение неподконтрольной правительству Украины территорию Луганской области", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в расчетах задействованы предприятия, зарегистрированные на подконтрольной правительству Украины территории и которые осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля.

В свою очередь КП "Попаснянский районный водоканал", информирует министерство, теперь сможет погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой в направлении г.Луганск.