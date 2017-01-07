События

02:22 07.01.2017

Мужчина, расстрелявший пять человек во Флориде, привез оружие в сумке, которая прошла проверку в аэропорту – СМИ

Оружие стрелка, расстрелявшего пять человек в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, находилось в сумке, которая прошла проверку, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.

"Источник: оружие стрелка находилось в сумке, которая прошла проверку", - говорится в сообщении.

По информации телеканала, стрелок "прилетел сегодня, достал оружие из сумки и открыл огонь".

В пятницу неизвестный открыл стрельбу в международном аэропорту во Флориде, местная полиция подтвердила гибель пяти человек. Еще восемь человек ранены.

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