Полиция штата Флорида США опровергла информацию о новых выстрелах и втором стрелке в аэропорту

Информация о новой стрельбе и втором действующем стрелке в аэропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида) не подтверждается, заявил шериф округа Скотт Израэл.

"По информации на настоящее время, не было другой стрельбы", - сказал он журналистам на брифинге.

Шериф отметил, что, судя по всему, преступник действовал в одиночку. Он также не стал отвечать на вопрос, является ли произошедшее терактом, подчеркнув, что еще рано делать какие-либо выводы.

Ранее Администрация транспортной безопасности (АТБ) США сообщила о новом стрелке в здании аэропорта Форт-Лодердейл.

В пятницу неизвестный открыл стрельбу в международном аэропорту во Флориде, местная полиция подтвердила гибель пяти человек. Еще восемь человек ранены.