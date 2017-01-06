Власти в США сообщили, что в аэропорту во Флориде находится еще один стрелок

Администрация транспортной безопасности (АТБ) США сообщает о новом стрелке в здании аэропорта Форт-Лодердейл во Флориде.

"В аэропорте Форт-Лодердей находится активный стрелок. Установлено укрытие. Аэропорт закрыт", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" администрации транспортной безопасности США.

В свою очередь, в "Твиттере" шерифа полиции округа Броуард штата Флорида написано, что "по неподтвержденной информации, на территории аэропорта продолжается стрельба".

В свою очередь, аэропорт Форт-Лодердейл подтвердил информацию о том, что здание закрыто и будет оставаться закрытым на какое-то время.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в международном аэропорту во Флориде, местная полиция подтвердила гибель пяти человек. Еще восемь человек ранены.