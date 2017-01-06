Власти озвучили имя стрелка, расстрелявшего пять человек в аэропорту во Флориде

Сенатор США от штата Флорида Билл Нельсон озвучил имя человека, открывшего стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл.

"Имя стрелка - Эстебан Сантьяго. Найдено военное удостоверение на его имя. Мотив не известен", - передают слова сенатора американские телеканалы.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в международном аэропорту во Флориде, местная полиция подтвердила гибель пяти человек. Еще восемь человек ранены.