Трамп обсудил трагедию в аэропорту во Флориде с губернатором штата

Избранный президент США Дональд Трамп следит за ситуацией в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, он уже обсудил инцидент с губернатором штата Флорида Риком Скоттом.

"Слежу за ужасающей ситуацией во Флориде. Только что говорил с губернатором Скоттом. Думаю и молюсь за вас. Держитесь!", - написал Д.Трамп в микроблоге в "Твиттере" в пятницу.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в международном аэропорту во Флориде, местная полиция подтвердила гибель пяти человек. Еще восемь человек ранены.