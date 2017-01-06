Около 200 диких уток и лебедей спасли из ледового плена бойцы ГСЧС в Ужгороде

На реке Уж под пешеходным мостом, на Театральной площади Ужгорода во льду оказалась стая диких уток и лебедей, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в пятницу вечером.

"Для недопущения гибели около 200 пернатых спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения развернули посреди водоема настоящую спасательную операцию", - говорится в обнародованном на странице ГСЧС Украины в Фейсбук сообщении.

В частности, говорится в информации, с помощью бензопилы и ледоруба бойцы ГСЧС разрубили лед для свободного движения птиц по воде.