События

21:06 06.01.2017

Около 200 диких уток и лебедей спасли из ледового плена бойцы ГСЧС в Ужгороде

На реке Уж под пешеходным мостом, на Театральной площади Ужгорода во льду оказалась стая диких уток и лебедей, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в пятницу вечером.

"Для недопущения гибели около 200 пернатых спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения развернули посреди водоема настоящую спасательную операцию", - говорится в обнародованном на странице ГСЧС Украины в Фейсбук сообщении.

В частности, говорится в информации, с помощью бензопилы и ледоруба бойцы ГСЧС разрубили лед для свободного движения птиц по воде.

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