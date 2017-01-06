В Нацполиции сообщают о запрете автодвижения на правобережной части Одесской области и ограничении в Черкасской области в связи со снегопадами

В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и вьюгами с 18:00 пятницы запрещено движение для всех видов транспорта на всех автомобильных дорогах общего пользования в правобережной части Одесской области: Арцизском, Белгород-Днестровском, Болградском, Измаильском, Килийском, Ренийском, Саратском, Тарутинском и Тарарбунарском районах.

Как сообщает Управление безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины, кроме того, ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на всех автомобильных дорогах общего пользования в Черкасской области.

Кроме того, остаются в силе введенные ранее ограничения.

Как сообщалось, в Одесской области на всех автомобильных дорогах общего пользования ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта. В Кировоградской области запрещено, а в Николаевской области ограничено движение для всех видов транспорта на всех автомобильных дорогах общего пользования.

В Херсонской области ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 по 207 км (от границы с Николаевской областью до г.Херсон).

В Днепропетровской области для всех видов транспорта закрыто движение на трех автодорогах: Н-11 Днепропетровск-Николаев с 166 по 170км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью), Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье с 77 по 104 км с 161 по 247 км (от границы с Кировоградской до границы с Запорожской областью), Р-74 Пятихатки-Кривой Рог-Широкое) от Кривого Рога до Широкого.