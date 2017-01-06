События

18:41 06.01.2017

Американскую технику в рамках натовской миссии Atlantic Resolve начали разгружать в Германии

В германском порту Бремерхавен началась разгрузка американских танков, самоходных артиллерийских орудий и другой техники, которая затем будет направлена в ряд стран восточной Европы, сообщает в пятницу агентство АП.

Кроме того, в последующие две недели в Европу прибудут около 3,5 тыс. военнослужащих 4-го пехотного дивизиона из Форт-Карсона (штат Колорадо, США).

Размещение техники и войск поводится в рамках новой фазы операции Atlantic Resolve - эта миссия направлена на поддержку союзников по НАТО в первую очередь в странах Балтии и в Польше.

Прежде всего, размещение будет проведено в Польше, а затем затронет семь стран - от Эстонии до Болгарии. Присутствие будет осуществляться на ротационной основе сроком в девять месяцев. Штаб-квартира миссии разместится в Германии.

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