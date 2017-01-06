На Рождество правопорядок в Украине будет обеспечивать почти 16 тысяч правоохранителей

К обеспечению общественной безопасности на Рождество будут задействованы 15 тысяч полицейских и 900 военнослужащих Национальной гвардии Украины, сообщают в Национальной полиции Украины.

"В ночь с 6 на 7 января 2017 года во всех регионах государства в 14 тысяч культовых сооружений запланировано проведение рождественских богослужений. Ожидается, что в них будут участвовать больше 4 млн граждан", - проинформировали в ведомстве.

Полиция обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.