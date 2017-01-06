События

18:27 06.01.2017

На Рождество правопорядок в Украине будет обеспечивать почти 16 тысяч правоохранителей

К обеспечению общественной безопасности на Рождество будут задействованы 15 тысяч полицейских и 900 военнослужащих Национальной гвардии Украины, сообщают в Национальной полиции Украины.

"В ночь с 6 на 7 января 2017 года во всех регионах государства в 14 тысяч культовых сооружений запланировано проведение рождественских богослужений. Ожидается, что в них будут участвовать больше 4 млн граждан", - проинформировали в ведомстве.

Полиция обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.

ВАЖНОЕ

Помолиться за бойцов ВСУ, а также вспомнить политзаключенных в РФ и Крыму призывают украинцев президент и МИД Украины

Количество оставшихся без электроэнергии населенных пунктов в Одесской области увеличилось до 41

Более 3,5 тыс пунктов обогрева работают в Украине

Ограничение для движения транспорта из-за непогоды действует на автодорогах 4 областей Украины

Силы АТО обеспечены топливом и готовы к ухудшению погоды

ПОСЛЕДНЕЕ

В Нацполиции сообщают о запрете автодвижения на правобережной части Одесской области и ограничении в Черкасской области в связи со снегопадами

На передовой готовы к ухудшению погодных условий, заверяют в ВСУ

Американскую технику в рамках натовской миссии Atlantic Resolve начали разгружать в Германии

Под Новотошковским ранены двое украинских бойцов

Пентагон объявил об уничтожении в Сиргии главного пропагандиста ИГ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/42270/inspektor-dzen/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Метры.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА