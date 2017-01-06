В связи со снегопадами запрещено автодвижение в Кировоградской и Николаевской областях и ограничено еще в трех

В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и вьюгами в Днепропетровский, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях Украины введены ограничения на движение транспорта.

Как сообщает Управление безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины, по состоянию на 15:00 в Кировоградской и Николаевской области запрещено движение для всех видов транспорта на всех автомобильных дорогах общего пользования.

В Одесской области ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на всех автомобильных дорогах общего пользования, а на автодороге М-15 Одесса-Рени с 84 по 306 км (от поворота на с.Монаши до Рени) - для всех видов транспорта.

В Херсонской области ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 по 207 км (от границы с Николаевской областью до г.Херсон).

В Днепропетровской области для всех видов транспорта закрыто движение на трех автодорогах: Н-11 Днепропетровск-Николаев с 166 по 170км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью), Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье с 77 по 104 км с 161 по 247 км (от границы с Кировоградской до границы с Запорожской областью), Р-74 Пятихатки-Кривой Рог-Широкое) от Кривого Рога до Широкого.

"Обращаемся к водителям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий ненастья дорожными службами", - говорится в сообщении.