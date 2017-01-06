Полиция ликвидировала два подпольных цеха и базу хранения фальсифицированного алкоголя

Сотрудники управлений защиты экономики (УЗЭ) во Львовской и Черновицкой областях в течение суток прекратили деятельность двух подпольных цехов и перевалочной базы по хранению и мелкооптовой торговле фальсифицированным алкоголем и изъяли 12,2 тонны фальсифицированных алкогольных изделий и 2,7тыс. пачек сигарет.

Как сообщает в пятницу Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, оперативники Управления защиты экономики в Черновицкой области обнаружили организованную преступную группу, которая занималась незаконным изготовлением подакцизных товаров. В состав группы входило 7 человек с четким распределением обязанностей.

"Производственные "мощности" злоумышленников располагались на территории гаражного кооператива в городе Черновцы и в двух жилых домах. Дельцы разливали спиртовую смесь в картонные коробки "Bag in Box" и в обычные бутылки. Бутылки маркировались фальсифицированными марками акцизного налога Украины. Произведенный фальсификат распространялся на территории области через своих реализаторов - частных предпринимателей и физических лиц", - говорится в сообщении.

В городе Львов оперативниками Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции прекращено функционирование подпольного цеха и нелегальной базы по хранению и мелкооптовому сбыту фальсифицированной водки.

"Прибыльным бизнесом занимались три человека. В арендованных помещениях автосервиса и автогаражного кооператива был организован сбор стеклотары, смешивания спиртовой смеси и разлив фальсификата. Водку сбывали через сеть торговых предприятий", - сообщают в полиции.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст.199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

В целом работники управлений защиты экономики в Черновицкой и Львовской областях Департамент защиты экономики Нацполиции и следователи изъяли 12,2 тонны "алкоголя" и 2,7 тыс. пачек фальсифицированных табачных изделий.

Общая стоимость изъятого из оборота фальсификата составляет почти 1,2 млн грн.