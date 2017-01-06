События

16:02 06.01.2017

Еще один дополнительный поезд "Интерсити+" будет курсировать 8 и 9 января между Киевом и Львовом

ПАО "Укрзализныця" назначила на 8 и 9 января курсирование дополнительного поезда "Интерсити +" № 264

Как сообщила пресс-служба ПАО, скоростной данный поезд отправится из Львова 8 и 9 января в 9:25 и прибудет в Киев в тот же день в 19:33.

"Укрзализныця" также назначила на 10 января дополнительный рейс поезда № 243/244 Львов - Киев - Львов.

Поезд № 243/244 Киев - Львов отправится из Киев 10 января в 6:32 и прибудет во Львов в тот же день в 15:00. Навстречу ему из Львова также отправится поезд 10 января в 11:10 и прибудет в Киев в 19:45.

Как, отмечается на странице филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" в соцсети Facebook, назначен также дополнительный скоростной поезд Интерсити + № 728/727 сообщением Киев - Харьков - Киев. Из Киева и Харькова поезд будет отправляться 13, 15, 20, 22, 27 и 29 января 2017.

Ранее "Укрзализныця" назначила на 8 и 9 января курсирование дополнительного поезда "Интерсити +" № 745/746 сообщением Киев - Львов - Киев.

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