События

15:59 06.01.2017

Более 30 человек погибли во время бунта в бразильской тюрьме

Не менее 33 заключенных тюрьмы в бразильском штате Рорайма погибли во время бунта, сообщили представители местных властей в пятницу.

Местная пресса не приводит каких-либо деталей относительно причин бунта, однако напоминает, что он случился спустя лишь пять дней после предыдущего аналогичного инцидента в городе Манаус в бразильском штате Амазонас - тогда погибли 56 человек.

Эксперты со свой стороны констатируют, что бунты в бразильских тюрьмах чаще всего возникают из-за борьбы заключенных из противоборствующих преступных кланов.

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