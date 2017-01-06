Количество оставшихся без электроэнергии населенных пунктов в Одесской области увеличилось до 41

Количество оставшихся без электроэнергии населенных пунктов в Одесской области по состоянию на 14.00 пятницы увеличилось до 41 в 10 районах, сообщила пресс-служба Одесской обладминистрации.

Над восстановлением электроснабжения работают 59 бригад.

В настоящее время на дорогах области работают 85 единиц техники, 58 единиц находятся в режиме ожидания.

Как сообщалось, по состоянию на 12.00 в области без электроэнергии оставались 17 н.п.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие сутки погоду большей части Украины будет определять циклон, перемещающийся через территорию страны с Балкан. В частности, в северных, центральных областях, в Одесской и Николаевской областях ожидаются сложные погодные условия: снег, местами сильные снегопады, метели, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, температура в течение суток 14-19° мороза.