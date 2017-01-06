НАБУ расследует еще три дела по е-декларациям

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование еще трех уголовных производств по фактам декларирования недостоверной информации народным депутатом и главами районных государственных администраций.

Как сообщает в пятницу пресс-служба НАБУ, сведения об уголовном правонарушении в отношении народного депутата внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании материалов информационно-аналитического исследования управления аналитики и обработки информации Бюро. А информация о предоставлении заведомо недостоверных сведений в декларации главой одной из райгосадминистраций, а также относительно преднамеренного непредоставления е-декларации другим главой РГА внесена в ЕРДР по результатам рассмотрения заявлений одной из общественных организаций.

В НАБУ напомнили, что 17 ноября 2016 года Бюро зарегистрировало первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в е-декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов и одно – против представителя судебной ветви власти. В декабре НАБУ начало расследование еще 7 производств.

Как сообщалось, первый этап е-декларирования для лиц, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, продолжалось в течение 60 дней - с 1 сентября до 30 октября 2016 года включительно. Всего подано более 100 тыс. е-деклараций.