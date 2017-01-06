Секретариат Кабмина в 2016 году получил около 4 тыс. запросов об информации

С января по 31 декабря 2016 года в секретариат Кабинета министров Украины поступили 3922 запроса об информации, что на 248 запросов больше, чем в 2015 году.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Кабмина, больше всего запросов получено на электронную почту (2482), традиционной почтой доставлены 1259 запросов, по телефону - 175, по факсу – 6.

Динамика запросов на конец года росла и в декабре достигла второго максимума за год - 387 (первый пришелся на март - 531).

Всего в 2016 году от физических лиц поступило 2743 запроса, от юридических лиц - 391, от представителей средств массовой информации - 383, от объединений граждан без статуса юридического лица - 403.

Подавляющее большинство интересовала информация справочно-энциклопедического характера (43,6% от общего количества запросов), правовая (18,2%) и социологическая информация (6,5%).

В пресс-службе подчеркнули, что все запросы были своевременно рассмотрены. Из них 2233 запроса получили обстоятельные ответы по сути в рамках компетенции секретариата Кабмина, 1597 запросов отправлено соответствующим распорядителям информации в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 22 закона Украины "О доступе к публичной информации", 92 запроса обрабатываются в установленном порядке.