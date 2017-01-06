Силы АТО обеспечены топливом и готовы к ухудшению погоды

Военнослужащие, выполняющие задачи в зоне проведения антитеррористической операции, обеспечены топливом и готовы к ухудшению погодных условий, подчеркивает первый заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Локота.

"Это не первая зима в АТО, и каждый год при подготовке мы учитываем опыт. Сейчас военнослужащие, выполняющие задачи на Донбассе, обеспечены топливом, дровами и углем. Также в достаточном количестве есть средства обогрева", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

А.Локота также отметил, что подготовка к зимнему периоду в АТО проходила заранее.

"Для тех, кто в окопе, зима всегда была тяжелым испытанием. Но мы готовились заранее, еще с октября мы проводили совещания и заслушивали командиров всех ступеней. Сейчас любые возникающие проблемы решаются оперативно на местном уровне", - сказал он.

При этом А.Локота подчеркнул: "Я готов заявить, что мы эту зиму переживем и выполним все задачи".